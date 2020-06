La Fiorentina si sta guardando intorno anche per quanto riguarda gli allenatori, e De Zerbi sembra essere in cima alla lista dei desideri viola. Come riporta Il Resto del Carlino, Rocco Comisso, che per avere il tecnico bresciano alla Fiorentina, sembra pronto ad investire parecchio. Il presidente viola ha pronta un’offerta da 1,4 milioni annui che potrebbe convincere De Zerbi a lasciare Sassuolo.