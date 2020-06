Gaetano Castrovilli è legatissimo a Firenze e quindi anche per questo, nonostante abbia rinnovato ad ottobre fino al 30 giugno 2024, c’è la volontà di tenerlo ancora più stretto alla Fiorentina. Con un nuovo contratto, da fare con calma, da giocatore di primissima fascia: stipendio ancora più importante e allungamento della scadenza al 2025, scrive Repubblica in edicola oggi. E questo sarebbe un segnale forte anche per chi negli ultimi mesi ha manifestato il proprio interesse provando a sondare il terreno.