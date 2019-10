La Fiorentina e il numero 9, un rapport complicato in questo avvio di stagione, che a seguito di uno sfortunato evento potrebbe semplificarsi. Dopo le prime due gare, entrambe perse, dalla squadra viola, dove si erano alternati Vlahovic e Boateng, Montella ha sempre schierato il tandem leggero Ribery-Chiesa, che ha portato i risultati sperati, ma a seguito dell’infortunio rimediato dal numero 25 viola con la Nazionale, l’Areoplanino è costretto a cambiare. Con Boateng che pare un perfetto jolly e una risorsa a gara in corsa, la lotta per il posto da titolare si concentra tra Vlahovic e Pedro.



VLAHOVIC- Il classe 2000, Dusan Vlahovic, è diventata una piccola incognita in casa Fiorentina, dopo aver convinto tutti nel precampionato e la doppietta contro il Monza, che sembrava avergli spianato la strada verso il posto da titolare, ha perso posti nella gerarchia viola, soprattutto vista l’affermazione di Ribery. Anche contro l’Udinese il serbo sembrava prossimo a fare il suo ingresso in campo, poi non effettuato in seguito al vantaggio firmato Milenkovic. Sarà probabilmente lui il prossimo titolare per il posto d’attaccante con la Fiorentina, vista la condizione fisica migliore rispetto al rivale.



PEDRO- Il giovane Brasiliano, di cui Pradè è calcisticamente innamorato, ancora non si è sostanzialmente mai visto, dopo un arrivo al fotofinish l’ultimo giorno della sessione di mercato e una condizione fisica tutt’altro che ottimale. Due presenze con la Primavera viola, condite con un gol, gli hanno fatto riprendere il posto nella nazionale brasiliana under23, trovando anche il gol contro il Perù. Le possibilità di Pedro sono in netta crescita, con tutta probabilità con il Brescia troverà la sua prima convocazione, ma sembra difficile vederlo titolare al Rigamonti.