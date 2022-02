Al momento il suo bottino è di quattro gol in meno di trecento minuti: i difensori del nostro campionato dovranno fare attenzione a Krzysztof Piatek , che ci ha messo veramente poco a capire come funziona e ad inserirsi nella rosa della Fiorentina. La notizia migliore è che non sono soltanto le reti segnate a confermarlo: a La Spezia chi era vicino alla panchina dei viola, ha potuto ascoltare la collezione di complimenti fatti dal tecnico al polacco per come in poco tempo il centravanti è riuscito a calarsi ed adattarsi al gioco della sua squadra.



L’edizione odierna de La Nazione fornisce una disanima dettagliata della trattativa che ha portato l’ex Milan sulle rive dell’Arno. La trattativa è basata su un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro: l club viola si è poi riservata il diritto di esercitale tale riscatto entro il 1° giugno dalla Fiorentina, ottenendo anche la possibilità di spalmare il pagamento in tre stagioni. Un’operazione con i fiocchi se si pensa al rendimento dell’attaccante da quando ha vestito la maglia viola. Ma le sue intenzioni erano ipotizzabili già in fase di trattativa.



Infatti, nonostante avesse già avuto contatti con il Genoa, sua ex squadra che gli aveva offerto il ruolo di titolare inamovibile, il polacco è sembrato da subito aperto all’interessamento della Fiorentina. Il quotidiano fiorentino racconta anche un particolare aneddoto che fa percepire la mentalità del nuovo numero 19 viola: quando incontrò per la prima volta Barone e Pradè, verso fine dicembre rivelò di aver visto le registrazioni di tutte le partite giocate in questa stagione dalla squadra di Vincenzo Italiano. La strada per far dimenticare Vlahovic ai tifosi della Fiorentina è ancora lunga, ma con 4 reti in soli 300 minuti il polacco ha veramente tutte le possibilità e le caratteristiche per riuscire nell’impresa.