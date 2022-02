Lasi conclude con il posticipo del Monday Night, in scenadallo Stadio Picco di La Spezia: lodiaffronta ladell'ex Vincenzo, non troppo amato dopo il brusco addio arrivato in estate. I liguri sono reduci da quattro risultati utili di fila (3 vittorie e un pari) che li hanno portati al 15esimo posto della classifica, a +5 sulla zona rossa della retrocessione: con una vittoria le Aquile si metterebbero momentaneamente al sicuro da brutti pensieri; dal canto loro i viola sono reduci dalla qualificazione alle semifinali di Coppa Italia dopo la vittoria di Bergamo contro l'Atalanta, ma in campionato non vincono da due partite e in generale hanno trovato i tre punti solo una volta negli ultimi cinque turni: con una vittoria oggi però si porterebbero a -3 dall'Europa, con una gara ancora da recuperare.- La Fiorentina è imbattuta contro lo Spezia in Serie A, grazie a un pareggio seguito da due successi per 3-0; tuttavia, il pareggio tra le due squadre è arrivato nell’unica sfida giocata in casa dei liguri (2-2 nell’ottobre 2020. La Fiorentina ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide di Serie A contro lo Spezia: contro nessuna squadra, attualmente presente nella competizione, la Viola vanta una striscia aperta più lunga di clean sheet di fila.Lo Spezia è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite di Serie A (3V, 1N) e non ha mai fatto meglio nel massimo torneo (quattro gare senza sconfitte anche tra maggio e agosto 2021). Dopo il successo contro la Sampdoria, lo Spezia potrebbe ottenere due vittorie consecutive in casa in Serie A soltanto per la seconda volta, dopo quelle contro Cagliari e Crotone, tra marzo e aprile 2021. Dopo lo 0-3 contro la Lazio, la Fiorentina rischia di restare a secco di gol in due partite consecutive per la prima volta in questo campionato; l'ultima, in generale, risale infatti alle ultime tre gare della scorsa stagione. Dopo aver vinto tre delle prime quattro trasferte di questo campionato, la Fiorentina ha ottenuto soltanto un successo esterno nelle ultime otto; da inizio ottobre, la Viola ha raccolto cinque punti fuori casa: meglio solo del Torino (quattro). La Fiorentina è la squadra che ha subito finora meno tiri (222) nel corso di questa Serie A; dall’altra parte, nessuna squadra ha incassato più conclusioni dello Spezia (402, al pari dell’Empoli). Lo Spezia è la squadra che ha subito più gol dalla distanza (11, di cui due nell’ultima partita contro la Salernitana) in questo campionato, mentre soltanto il Napoli (uno) ne ha incassati meno della Fiorentina (due). Daniele Verde ha partecipato, con due gol e due assist, a quattro delle ultime sei reti dello Spezia in Serie A: ha preso parte, infatti, a un gol in ognuna delle sue ultime quattro presenze nel massimo campionato, già sua striscia record nella competizione. Cristiano Biraghi ha segnato quattro gol in questo campionato: tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti tre stagioni di Serie A; il difensore viola ha già trovato la rete contro lo Spezia nel massimo torneo, nell’ottobre 2020, e la squadra ligure potrebbe diventare la prima contro cui va a bersaglio in due gare diverse.Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala; Gyasi, Maggiore, Verde; ManajTerracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Piatek, Sottil.