Due milioni all'anno per il terzo attaccante in ordine di importanza (quando il primo, paradossalmente, ne guadagna 0,8) sono davvero troppi: adesso che Piatek è in arrivo, la Fiorentina deve liberarsi di Kokorin, vero e proprio flop dell'ultimo anno solare. Per il russo, scrive La Nazione, si prospetta un ritorno in patria, probabilmente al Khimki, che però ha in mente un investimento decisamente low cost.