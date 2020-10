La fiducia rinnovata dal presidente Rocco Commisso nei confronti del tecnico Giuseppe Iachini è, come logico che sia, legata ai risultati. Per quanto l’allenatore si senta all’interno del progetto i viola devono cambiare marcia in campionato, continuando sul via imboccata nella partita contro l’Udinese di settimana scorsa.



La partita contro la Roma in questo senso può valere da spartiacque per i fiorentini che potrebbero,in caso di vittoria, avere una notevole iniezione di fiducia mentre con una sconfitta segnerebbero una violenta battuta d'arresto contro una diretta concorrente per l’Europa. Nel secondo caso per la panchina viola tornerebbe in auge il nome di Maurizio Sarri che, proprio in questi giorni sta cercando di risolvere il suo contratto con la Juventus.