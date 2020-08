La Fiorentina non molla Lucas Torreria, centrocampista dell'Arsenal in uscita dalla squadra inglese. Come scrive La Nazione, i viola vogliono provare a riportare in Italia l'uruguagio, che viene però seguito anche dall'Atletico Madrid, ed il fascino della squadra di Simeone è molto forte. I viola, inoltre, hanno messo gli occhi anche su Nainggolan e Grenier, come eventuali altri rinforzi a metà campo.