Si ricomincia a parlare di mercato in casa. Come riportato da La Nazione, la Lazio è in contatto col Dg viola Pantaleo Corvino. I dirigenti bianconcelesti vogliono capire se il club gigliato vuole o no Danilo, centrocampista che tornerà a Roma dopo l’esperienza al Benevento. Il giocatore era già stato accostato alla Fiorentina a gennaio.