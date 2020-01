La Fiorentina vuole ancora rinforzare la rosa durante il mercato di gennaio, dopo l’arrivo di Cutrone, ed è alla ricerca di un centrocampista di sostanza e qualità per rimpolpare un reparto in difficoltà, e ora anche corto dopo le partenze di Dabo e Cristoforo. I nomi che circolano sono tanti, ma sembra che dopo tanto lavoro, il giocatore in cima alla lista di gradimento della Fiorentina è Alfred Duncan del Sassuolo, che rispecchia le caratteristiche del giocatore che serve ai viola in questo momento, e conosce bene Beppe Iachini, che sulla panchina dei neroverdi fece con lui un ottimo lavoro.



CONTATTI- Come appreso dalla redazione di Calciomercato.com, nelle ultime ore i contatti tra Fiorentina e Sassuolo si sono decisamente intensificati, con le due parti che stanno trattando, e la trattativa vicina ad entrare nel clou, con le prossime ore che potrebbero essere decisive per il passaggio del mediano ex Inter in viola. Il ragazzo, che accetterebbe volentieri il trasferimento in viola, potrebbe essere quindi il giocatore che serve alla Fiorentina per rilanciarsi, con i viola che però monitorano anche un altro profilo, ovvero Meitè del Torino, nel caso la trattativa con il Sassuolo dovesse avere degli inaspettati rallentamenti.