La Nazione, in edicola questa mattina, si concentra su pressing forte che la Fiorentina sta concentrando su Sergio Oliveira, centrocampista del Porto. E’ lui - si legge - il colpo da novanta che Commisso ha voglia di consegnare a Firenze in attesa della prossima stagione. Colpo da 20 milioni di euro. Difficile infatti che il Porto possa concedere ai viola la possibilità di chiudere sulla cifra proposta da Barone e Pradè: 15 milioni di euro. A questa, fanno sapere del Porto, bisognerà aggiungere bonus come minino per 5 milioni. Attenzione però alla contromossa della Fiorentina che al tavolone del mercato del club portoghese potrebbe presentarsi con la doppia proposta d’acquisto relativa appunto a Oliveira ma anche a Jesus Corona.