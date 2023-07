Una spina dorsale da rifare. La Fiorentina è al lavoro in questa estate con l'obiettivo di prendere un giocatore per reparto nella sua linea centrale, dal portiere, al difensore, al centrocampista, all'attaccante. Per ora, su questo asse, si è mosso poco: è arrivato il solo Arthur. L'ultimo mese di mercato per Joe Barone, Daniele Pradè e Nicolas Burdisso dovrà avere come focus il rinforzo di questi reparti. Il primo obiettivo, ora, è prendere un nuovo difensore e, tra i vari nomi che gli scout viola hanno segnati sui loro taccuini, ce n'è uno che ha convinto tutti: Josip Sutalo, centrale classe 2000 della Dinamo Zagabria.



NUOVO ASSALTO - Forza fisica e, già, una discreta esperienza visto che ha collezionato 13 presenze tra Champions ed Europa League (senza contare i preliminari), il croato è considerato perfetto per andare a completare un reparto che ha perso Igor in questa estate. C'è anche già stata una prima offerta dei viola, da circa 12 milioni di euro, che è stata però rifiutata dalla Dinamo. La richiesta è di 20 milioni e la concorrenza non manca, visto che Napoli e, soprattutto, Lipsia sono a loro volta interessate al giocatore. La viola ha deciso, Sutalo è la sua prima scelta: nei prossimi giorni previsto un nuovo assalto per provare a chiudere questo colpo e regalare a Vincenzo Italiano un nuovo difensore.