Mercoledì contro l'Atalanta la Curva Fiesole metterà in scena uno spettacolo coreografico in onore di Davide che coinvolgerà tutto lo stadio. Ad un anno di distanza il suo ricordo è vivo in tutti noi. Prima della partita agli ingressi dei vari settori dello stadio i tifosi troveranno i banchetti con le bandierine per la coreografia. Firenze ad un anno di distanza dalla scomparsa di Davide è invitata a partecipare per la buona riuscita della coreografia, acquistando la bandiera e seguendo le indicazioni che verranno fornite prima del fischio l'inizio. Comunichiamo - si legge sui canali ufficiali della Curva - che martedì 26 alle ore 17 ci riuniremo tutti nel settore di Maratona per stare vicini alla squadra, che svolgerà un allenamento a porte aperte con inizio alle 18. Carichiamoli in vista di questa fondamentale battaglia: sugli spalti deve essere una bolgia mentre i ragazzi in campo lotteranno con il coltello tra i denti. Per Davide, per Firenze, per la Fiorentina.