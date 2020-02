Manca ancora l'ufficialità, ma Udinese e Fiorentina si preparano a giocare senza spettatori nel rispetto del decreto legge che cerca di limitare la diffusione del Coronavirus. Fuori dallo stadio potrebbero rimanere anche i media, fatto salvo per i bordocampisti delle TV autorizzate e dei cameramen. Come riporta La Nazione Il via libera dalla Lega, comunque, è arrivato ieri in serata e quindi i viola si sono organizzati di conseguenza, prenotando un volo charter. L'ufficialità dovrebbe arrivare oggi.