Tempo per fare i calcoli non ce n'è, oggi si sfidano le due liguri e alla Fiorentina conviene un pareggio. Fermo restando che serviranno punti contro la Juventus per non subire un doppio sorpasso, quindi si tratta di scegliere il male minore. Il Benevento riceverà l'Udinese, il Cagliari incontrerà la Roma, il Torino invece il Napoli. La prossima giornata il quadro generale dovrebbe essere più chiaro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.