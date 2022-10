Dopo essere stato premiato come miglior centrocampista dello scorso campionato Primavera, Giovanni Corradini ha scelto una piazza storica come Vercelli per proseguire con successo il suo percorso di crescita. Il centrocampista classe 2002 si è preso subito una maglia da titolare, sorprendendo per continuità di rendimento. Il futuro è suo, la Fiorentina può sorridere.