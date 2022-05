La Fiorentina Primavera è entrata nella storia con le sue 4 coppe Italia vinte consecutivamente. Due di queste portano la firma di Giovanni Corradini, centrocampista classe 2002 che sta crescendo in maniera esponenziale sotto la guida di Alberto Aquilani. Tra i due c’è un feeling speciale, l’ex Roma gli ha affidato le chiavi del centrocampo e la fascia di capitano. Il gol decisivo segnato contro l’Atalanta in finale è la stella polare in una stagione che lo ha visto grande protagonista con 9 gol e 3 assist in campionato. Non male per un giocatore che ha anche grandi qualità in fase difensiva. La Fiorentina ci punta molto per il futuro tanto che a gennaio ha rispedito al mittente le tante offerte arrivate da club di serie B anche importanti come il Brescia. Ora l’obiettivo è battere la Sampdoria per centrare la qualificazione ai play off, poi sarà tempo di programmare la prossima stagione. Che sarà quella del grande salto in prima squadra, le richieste non mancano. Un colpo fortemente voluto dalla coppia Pradè-Angelozzi che sta regalando grandi soddisfazioni.