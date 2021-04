Prima la salvezza, poi la programmazione della prossima stagione. E un indizio in tal senso è arrivato proprio da Rocco Commisso che con una battuta ha espresso una sua preferenza per quello che sarà l’allenatore del futuro della Fiorentina. In questa direzione nell’edizione odierna di Tuttosport troviamo i profili che meglio corrispondono a questo identikit, e sono quattro ancora in corsa: Gattuso, De Zerbi, Juric e Fonseca.