Francia-Italia o Egitto-Colombia? Dilemma per Pantaleo Corvino, in vista di stasera. Il Direttore Generale della Fiorentina, con ogni probabilità, potrebbe viaggiare verso Bergamo per l'amichevole intercontinentale, dato che negli africani gioca Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, più conosciuto come Trezeguet, attaccante classe '94 dell'Anderlecht.