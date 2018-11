Il direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino ha dichiarato a RaiSport: "Il nostro futuro è già partito con una nuova idea precisa e coraggiosa, abbiamo iniziato un nuovo ciclo con la squadra più giovane d'Europa. La strada è quella giusta, i nostri tifosi lo hanno capito e stanno rispondendo alla grande. Rispetto ai grandissimi club abbiamo un handicap a livello economico, ma la proprietà ha sempre voglia di migliorare e fa tutti gli sforzi possibili in questo senso".



"Chiesa? Sta facendo bene da tempo, è sempre in crescita e siamo orgogliosi delle sue prestazioni anche in Nazionale. Per il resto è ancora presto per parlare del suo futuro, siamo concentrati sul presente".

"Marotta ha sempre fatto la differenza, farà di tutto per far rivincere lo scudetto all'Inter dopo essersi riuscito con la Juve. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio...".