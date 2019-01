Il dg della Fiorentina Pantaleo Corvino parla a Sky Sport dopo il pareggio con la Sampdoria e critica la direzione di gara: "Vedere l'arbitro mandato a quel paese e non una punzione non lo trovo giusto".



MURIEL - "Mi aveva promesso una doppietta ed è stato di parola. Oggi ho visto una grande squadra e con Muriel vogliamo superare il problema del gol".



MERCATO - "Ogni sessione di mercato proveremo a crescere, ma c'è bisogno di tempo con il nuovo ciclo. Centrocampista? Non è semplice trovarne uno buono in questo mercato di riparazione".