La Gazzetta dello Sport, questa mattina, discute del futuro di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo ha deciso di non rinnovare con la Fiorentina e ora le pretendenti - Inter e Milan - si fanno avanti per accaparrarselo. Il suo prezzo è già crollato. In casa viola si parla di richieste da 25 milioni e magari a luglio scenderà ancora questa quotazione, anche se Commisso farà di tutto per ottenere il massimo dalla sua cessione.