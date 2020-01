L'attaccante della Fiorentina, Patrcik Cutrone ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, in vista della gara di domani sera in Coppa Italia contro l’Inter: "Andiamo a San Siro per vincere. Del resto, cosa abbiamo da perdere?".



INTER - “Lukakau mi ha impressionato. Non per i gol che sta segnando, ne ha sempre segnati tanti. Ma per l’umiltà con la quale si è messo a disposizione dell’Inter e di Conte. Lui è Lukaku, un attaccante formidabile. Poteva arrivare in Italia con un altro atteggiamento. Visto il mio trascorso quelle con l’Inter non sono mai partite banali. Il mio ricordo più bello la Coppa Italia del 2017, minuto 104, Suso mi serve un pallone in mezzo, io faccio gol e l'Inter viene eliminata. Il più brutto? Un derby perso per colpa di una tripletta di Icardi. Il Milan di oggi? Ora ho in testa solo la Fiorentina. Penso che il ritorno di Ibrahimovic sia un bene per tutto il calcio italiano. Un pensiero alla Nazionale? In questo momento voglio fare bene con l'Under 21. I miei modelli di bomber? Da ex milanista vi dico Shevchenko, Inzaghi, Kakà. E conservo anche dei filmati di Van Basten. Poi, se volete aggiungete Van Persie e Drogba. Oltre a Batistuta. E non lo dico perché gioco nella Fiorentina, Gabriel è stato un mito”.



FIORENTINA- “La Fiorentina è una squadra con grandissima storia, posso imparare tanto in maglia viola. Commisso è passione allo stato puro, abbiamo parlato tanto. Iachini invece ha sempre un suggerimento. Tanti lo definisco un difensivista, ma ha sempre consigli per gli attaccanti. Poi mi ha colpito Vlahovic e la sua incredibile voglia di migliorarsi. Non tutti i giovani della sua età si impegnano così. Poi abbiamo anche Ribery, e non vedo l’ora di giocarci assieme”.