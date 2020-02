L'attaccante della Fiorentina, Patrick Cutrone ha dichiarato a Dazn dopo il pareggio per 1-1 col Milan: "Per me il Milan non sarà mai un avversario. Sono riuscito a guadagnare il rigore del pareggio, sono contento. Avrei voluto tirare io, ma il rigorista è Pulgar e se avessi segnato non avrei mai esultato. Ringrazio i tifosi viola, ma anche quelli del Milan per il saluto a fine partita. Sono entrato dalla panchina con la voglia di vincere, il punto è meritato. Siamo stati bravi a restare in partita e a recuperarla. Spero di ripagare la fiducia della Fiorentina sul campo, segnando tanti gol".