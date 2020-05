, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai social della società viola:"Stiamo bene, stamani ci siamo allenati e siamo tutti in forma. Non vediamo l’ora! Ci stiamo allenando in gruppo, finalmente possiamo lavorare di più con la palla e mi mancava. Mi è mancato tantissimo il campo, anche se mi sono allenato a casa: il prato verde, dove corri e giochi col pallone, regala ben altre emozioni. Il lockdown non è stato facile per nessuno, ma era quello che ci chiedevano ed è stato giusto sottoporsi a tutto questo, anche se non è stato un bel periodo. Dopo diversi giorni ho recuperato la forma una volta riscontrata la positività, allenandomi con costanza. Adesso speriamo che sia finita, senza abbassare la guardia. Noi, intanto, ci stiamo comportando bene. La mia famiglia? Li sento una o due volte al giorno, ero preoccupato per loro perché non potevo fare molto, ma sono felice che stiano tutti bene"."Lui è entusiasta di riprendere con gli allenamenti, io lo conosco da tantissimo tempo, ma ci sono tanti ragazzi a cui sono legato, Dragowski soprattutto: è dal primo giorno che mi canta la canzoncina dei tifosi del Wolverhampton (ride, ndr)"."Da parte nostra c’è voglia di riprendere: star fermi non fa bene neanche a noi. La classifica? Il nostro obiettivo è quello di pensare partita dopo partita, di sicuro guardiamo avanti. Speriamo di fare il meglio possibile. Qualche giorno fa ero tornato dall’allenamento, ho visto questo tramonto bellissimo e me ne sono innamorato: l’ho postato con un coro dei tifosi che mi ha subito colpito. Firenze è bellissima, tutta da scoprire. I tifosi fanno sentire sempre il loro calore ad ogni partita, ho un bel legame con loro come con i compagni e la città, mi trovo benissimo"."A me è sempre piaciuto Morata, è uno dei più bravi secondo me. Inzaghi è stato il mio idolo, poi Shevchenko e Toni, se guardiamo la Fiorentina. Ho visto i video di Batistuta anche per curiosità, è bello osservare le leggende del passato. Ho tantissima voglia di tornare al Franchi, anche se senza tifosi non ci sarà la stessa atmosfera. Già lo stadio in sé dà tantissime emozioni, poi con i tifosi ancora di più. Il sogno nel cassetto? Ne ho tanti, ho 22 anni anche se dalla barba non sembra, uno di questi è quello di far bene con la Fiorentina. Penso solo a migliorarmi, poi i miei sogni li realizzerò via via"."Appena ho sentito dell’interesse della Fiorentina ho detto subito di sì, la reputo una grande società con una bella storia alle spalle, ci sono passati tanti giocatori forti. Mi entusiasmava anche venire in una grande città come Firenze. Sentire il presidente e la società così vicini in un periodo come quello che abbiamo passato non è comune, fa pensar bene guardando al futuro, è bello. Speriamo di vederci presto allo stadio e di esultare”