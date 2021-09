Doppio ex di Atalanta-Fiorentina, il tecnico Delio Rossi ha parlato al Corriere Fiorentino: "Con Italiano la Fiorentina ha fatto una scelta coraggiosa. Sta provando a giocare un certo tipo di calcio, che mi intriga, qualcosa si è intravisto però serve pazienza. I risultati arriveranno, ma ora siamo a inizio percorso. Sette o otto squadre oggi sono superiori". L'allenatore si dice felice del ritorno di Nastasic e su Vlahovic afferma: "è destinato a grandi squadre se la Fiorentina non alzerà il suo target". Delio Rossi torna poi sul celebre episodio dell'aggressione a Ljajic e ammette che da lì la sua carriera è cambiata: "Ne è uscita un'immagine di me che non è reale, io sono una persona corretta e trasparente".