Tra iche ladovrà risolvere nel corso della sessione di mercato estiva c’è sicuramente quello del portiere. Dopo il fallimento dell’avventurasi è ritrovato tutto il peso della porta sulle spalle e nel corso della stagione è passato da varie fasi tra ombre e luci, tra “San Pietro” e qualche mancata accortezza. Non tanto per questo, quanto per un motivo di natura tecnica e di futuro, lasta sondando il terreno per arrivare a un portiere giovane e di valore che possa prendere le redini dell’area piccola, divenendo un punto fermo per diversi anni. A prescindere da come andrà, Terracciano resterà un punto fermo della Fiorentina, titolare o meno. Il primo nome sulla bocca di tutti è stato per settimane quello di, che però l’ha ormai promesso alper 20 milioni di euro più bonus. Per fortuna, però, il mercato dei portieri italiani è tutto fuorché scarno e la dirigenza della Fiorentina ha da tempo messo sott’occhio almeno altri quattro profili.- I nomi più gettonati negli ultimi giorni sono stati quelli di. Per entrambi c’è interesse e non si trovano in una situazione di incedibilità. L’attuale portiere titolare blucerchiato ha un contratto in scadenza nel 2026, ma il club sarebbe disposto a cederlo. Inoltre ha affrontato un lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo e ora freme per rilanciarsi. Passiamo a Falcone: c’è sempre la Sampdoria di mezzo. Il club, come previsto dagli accordi presi l’estate scorsa con il Lecce, ha contro riscattato il portiere classe ’95. I viola potrebbero avere un piccolo dettaglio a favore,. Ciò potrebbe spianare la strada a un’eventuale trattativa. Dal canto suo, la Sampdoria ha sborsato circaper il controriscatto del portiere, motivo per cui intenderà almeno riprendere ciò che ha investito. Il suo valore di mercato (fonte Transfermarkt) si aggira intorno ai 5 milioni, il che fa pensare che le richieste rientrino nel raggio dei 10 milioni.- Da due anni a questa parte il nome diè tornato di moda a fasi alterne e non poteva essere altrimenti anche nel corso di questa estate. Una cosa è certa:, dove ha fatto la riserva di Di Gregorio. Un ritorno a casa sarebbe affascinante e questa volta le dinamiche di mercato potrebbero girare a suo favore. C’è un altro nome che stuzzica e piace alla Fiorentina. Si tratta di, che ha ancora due anni di contratto con il Verona, ma potrebbe fare al caso dei viola.