Il Corriere dello Sport - Stadio sottolinea come uno dei temi principali che Rocco Commisso dovrà affrontare una volta tornato a Firenze sarà quello dell'allenatore. Sosterrà Beppe Iachini come il primo dei tifosi, ma intanto farà le sue valutazioni con la dirigenza. Si studieranno i profili più interessanti, da Gattuso fino a Juric senza dimenticare le piste estere Marcelino e Blanc. Molto complicata la strada che porta a Maurizio Sarri, così come quella per Spalletti.