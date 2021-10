A partire da oggi, scrive l'edizione locale de La Nazione, cominceranno a essere più chiare le opzioni a disposizione di Vincenzo Italiano per la gara della Fiorentina lunedì a Venezia. con il ritorno dei nazionali (primi i serbi, ultimi i sudamericani) il gruppo potrà allenarsi al massimo e aiutare il tecnico a sciogliere i suoi dubbi. Le mezzali dovrebbero essere ancora Duncan e Bonaventura, in difesa si rivedrà con ogni probabilità Igor anche viste le condizioni da valutare di Milenkovic, mentre in attacco possibile occasione per Sottil fresco di rinnovo.