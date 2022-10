L’edizione odierna de La Nazione ha cercato di far luce sul futuro di Youssef Maleh e Szymon Zurkowski che, dopo esser stati confermati in rosa a tutti gli effetti in estate, per il momento stanno incontrando più di qualche ostacolo. Molto probabilmente anche anche stasera i due non prenderanno parte alla partita contro il Basaksheir: il primo a causa di un problema fisico, che lo aveva limitato anche durante la sessione di rifinitura di ieri, il secondo fa comunque parte della lista dei convocati ma visto lo scarso utilizzo durante questo primo spezzone di stagione difficilmente sarà impiegato in una sfida delicata come quella di stasera contro i turchi.



Entrambi sono disposti a far di tutto per riuscire a tornare titolare in pianta stabile, puntando a riconquistarsi uno spazio all’interno di questa Fiorentina, ma è chiaro che se le cose dovessero continuare cosi durante la prossima sessione di mercato la situazione potrebbe totalmente cambiare. Il quotidiano fiorentino sottolinea come, in caso di proposte allettanti in termini economici, la Fiorentina potrebbe davvero pensare di rinunciare ai due per poi avere un tesoretto da investire altrove per completare lo scacchiere tattico di Italiano. E’ comunque chiaro che in queste tre settimane i due avranno la possibilità di rifarsi, ma in caso contrario è ovvio che la dirigenza viola è pronta a trovar loro una sistemazione.