supervisore dell'area tecnica della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Nazione:“Il momento è difficile per tutti e ognuno di noi, secondo le proprie competenze e le proprie esperienze dà il proprio contributo. I calciatori sono, prima di tutto, uomini. In questo momento tutti siamo preoccupati per quanto sta avvenendo non solo in Italia, ma in tutto il mondo a questo punto. E’ vero sono atleti, personaggi più o meno famosi, ma sono anche genitori e figli e questa situazione di grande incertezza è difficile da gestire in maniera fredda”“Franck è un ragazzo eccezionale, positivo e sempre con voglia di lavorare e divertirsi. Questo è il trucco per avere una carriera così lunga (oltre ovviamente alle sue immense qualità). Un aneddoto… un giorno mentre si allenava da solo per la squalifica ed io ero in panchina a vedere allenamenti si rivolge a me con faccia incavolata nera e mi dice: «Io mi sono stancato di fare il lavoro da solo! Posso stare anche in gruppo! Ora me ne vado!». Potete immaginare la mia reazione. Fortunatamente dopo qualche secondo si è messo a ridere e mi ha abbracciato dicendomi: ”Scherzo! Non ti lascio Frate!».“Lo conoscevo dall’anno passato avendoci giocato contro e poiché abbiamo un amico in comune, Valiani, che da anni me ne parlava benissimo. Un aneddoto vero è proprio non c’è, in ritiro Montella e il suo staff chiamavano Gaetano: “il mio pupillo”, ma non era sicuramente difficile vedere le sua qualità sin dai primi giorni”.“Su Dusan non ho proprio un aneddoto, ma mi piace ricordare il suo atteggiamento. La prima volta che mi sono rivolto a lui ho cercato di dargli un consiglio/trucchetto per vincere alcuni duelli con i difensori. Mi ha ascoltato con un’attenzione non comune nei ragazzi giovani, ma dimostrando una voglia di apprendere che mi ha entusiasmato e mi fatto capire che farà tanta, tanta strada”."Un giovane per il futuro? Guardo in casa nostra e vi faccio il nome di Dalle Mura, spesso si allena già con la prima squadra ed ha già diverse presenze con le Nazionali di categoria”.