Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è intervenuto sui canali ufficiali della società viola per commentare la visita dei vertici del calcio italiano al nuovo centro sportivo: "Oggi ho incontrato Gravina e Dal Pino per mostrar loro quello che facciamo per Firenze e per l'Italia. Ho sentito che non ci sarà più nessun ricorso: alla fine del 2022 inaugureremo la nostra casa, sarà un progetto bellissimo, il mio orgoglio". Ecco anche le parole di Paolo Dal Pino, numero uno della Lega Serie A: "Sono emozionato, tutto questo va al di là del calcio. Negli ultimi mesi abbiamo lottato a livello mediatico per il progetto del nuovo stadio e per questo centro sportivo. Oggi abbiamo visto qualcosa di straordinario. Io darei incentivi fiscali a chi fa progetti del genere, non ostacoli. Dobbiamo aiutare, non creare problemi.