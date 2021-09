La Nazione (Firenze) è sicura: Quarta, Gonzalez e Pulgar (attesi in Italia a ridosso della terza di campionato) andranno in panchina contro l'Atalanta. Non solo per una questione di stanchezza ed energie psicofisiche, ma anche perché Italiano non fa favoritismi e preferirà sempre chi si è allenato con lui a chi, pur con giustificazioni validissime, si aggrega all'ultimo al gruppo. Giocheranno quindi, con ogni probabilità, Torreira, Nastasic e Sottil al loro posto. E se così fosse, per Milenkovic sarebbe il terzo partner difensivo differente in tre gare (nelle prime due hanno giocato Igor e Quarta).