Dalbert, terzino sinistri della Fiorentina, ha pubblicato su Globoesporte un video messaggio per i suoi concittadini in merito all’emergenza coronavirus:



“Sto registrando questo piccolo messaggio per dare l’allerta, tutti i brasiliani devono essere consapevoli del pericolo che corrono. So che ci sono molte persone che ancora non prendono sul serio i rischi derivati dalla diffusione del Covid-19, ma questo virus è una cosa molto seria. Qua in Italia le cose sono molto difficili, siamo confinati in casa e c’è un decreto che limita gli spostamenti delle persone. Si è fermata anche la Serie A. E’ vietato lasciare la propria casa, la città e persino tornare nel paese d’origine.



L’Italia ha impiegato molto tempo per capire la situazione e prendere le precauzioni necessarie. E’ un paese ben strutturato a livello sanitario ma non riesce a supportare così tanti pazienti. Molte persone stanno morendo e non ricevono nemmeno una sepoltura decente. Le famiglie non sono in grado di seppellire i loro cari. Stanno cremando i corpi. Le persone sono disperate. Sto facendo questo appello ai brasiliani: evitate di uscire per strada se non strettamente necessario, evitate il contatto fisico. Sappiamo che la sanità in Brasile non è molto buona, per questo c’è il rischio che il coronavirus si riveli devastante per il popolo brasiliano”.