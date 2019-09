Dalbert è un valore aggiunto di questa Fiorentina. Il terzino brasiliano si è ambientato bene a Firenze, ha instaurato un ottimo rapporto con Montella che ne apprezza le doti offensive e che sta spingendo per fargli migliorare quelle difensive. Un Dalbert positivo e propostivo che, però, ad oggi non è ancora una valore aggiunto di proprietà del club viola.



FORMULA - Sì perchè la formula del suo trasferimento dall'Inter è stata quella del prestito secco. I due club sono d'accordo nel riparlarne a fine stagione, ma in questo momento chi è più contenta del rendimento di Dalbert è proprio la società nerazzurra che spera, a fine estate, di venderlo bene senza fare minusvalenza. Che sia proprio alla Fiorentina? Ecco i dettagli dell'operazione Dalbert nel nostro video.