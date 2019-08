Dalbert sarebbe sempre più vicino a lasciare l'Inter per fare ritorno in Francia. Il Nizza lo riaccoglierebbe a braccia aperte e nonostante i limiti economici della trattativa, conta di poter puntare al prestito con diritto di riscatto del terzino in cerca di rilancio. Il giocatore ha scartato l'opzione Fiorentina, che quindi tratterà la cessione di Biraghi con un'altra formula o con un'altra contropartita. A riportarlo è FcInterNews.it.