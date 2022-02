Nel corso di Lens-Bordeaux, gara vinta dai padroni di casa per 3-2 un'osservatore della Fiorentina, riporta MSV Foot era presente sugli spalti per visionare dal vivo uno degli obiettivi di mercato dei viola per la prossima estate. Fra i 22 in campo, il nome più caldo resta quello di Facundo Medina, centrale difensivo mancino classe 1999, argentino ex-River e Tallares, che piace molto a Nicolas Burdisso.