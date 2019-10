La Nazione scrive del contratto di Federico Chiesa, in scadenza nel 2022. Dall’ambiente viola filtra ottimismo. La linea del club è chiara: proporre a Chiesa un prolungamento dell’accordo attuale consistente aumento dell’ingaggio fino a portarlo in linea di chi in questo momento è sulla copertina della squadra viola: Ribery. Al momento non sono in programma incontri a breve e l’agenda di Pradè in questo momento è fissata per altre situazioni. Non c’è fretta insomma. E sicuramente la Fiorentina non si farà eventualmente dettare l’agenda dalle potenziali pretendenti.