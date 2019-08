Dario Dainelli, supervisore dell'area tecnica ed ex bandiera della Fiorentina, ha parlato ai media ufficiali viola dopo l'arrivo di Franck Ribery:

"Fa un bell’effetto vederlo in viola, da avversario ha sempre dimostrato sia contro di me che contro altri le sue grandi qualità, sia tecniche che di carattere. Siamo orgogliosi e contenti di averlo portato qui."