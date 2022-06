Dopo l’annuncio del suo mancato riscatto e dell’arrivo di Forster al Tottenham, individuato da Antonio Conte come sostituto di Hugo Lloris, si scalda la pista che potrebbe portare Pierluigi Gollini alla Fiorentina: dopo la cessione di Dragowski, che arrivera a settimane, i viola si lanceranno sull’ex Atalanta, ritenuto funzionale al gioco di Vincenzo Italiano. Proseguono i contatti tra Fiorentina e Atalanta: al centro dei discorsi tra le due società c’è Gollini, che potrebbe diventare presto il nuovo numero uno dei viola

.

Come spiegato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport, la trattativa è sul tavolo da giorni: la Fiorentina spinge per inserire nell’operazione però anche qualche contropartita tecnica: l’Atalanta ha sondato la possibilità di uno scambio con Kouame, ma nella chiacchierata sono emersi altri nomi. Come quello di Lovato, acquistato dai nerazzurri un anno fa e ceduto in prestito al Cagliari a gennaio. Per il momento si tratta soltanto di un primo approccio ma senz’ombra di dubbio entro qualche settimana la trattativa dovrebbe sbloccarsi.