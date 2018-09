Andrea Della Valle, patron della Fiorentina, ha parlato a margine dell’inaugurazione della nuova scuola elementare a San Severino Marche. Tra i temi affrontati, anche il momento dell'attaccante ex Juventus Marko Pjaca: "Era un nostro obiettivo, non è ancora al cento per cento, ma vedremo”. E su Federico Chiesa Della Valle aggiunge: "Aver ricostruito un bel po’ di entusiasmo fa piacere. In estate ci siamo difesi dagli attacchi, non solo per lui".