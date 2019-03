Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle ha ricordato Davide Astori ai microfoni di Sky: "Davide tirava le orecchie al momento giusto ai giovani come Chiesa, ma anche le parole giuste quando facevano bene. Cercava di tenere tutti con i piedi per terra. La mattina di un anno fa ha cambiato la vita di tutti noi. Niente è più come prima. Non averlo più è ancora difficile pensarlo oggi. Al Centro Sportivo tutto è legato a lui e questo rende i ragazzi orgogliosi di essere stati con lui, un capitano che non se n’è andato".