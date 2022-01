Dopo che sono stati perfezionati gli acquisti necessari e mentre si cerca di dissipare la nebbia sulla questione Vlahovic, c'è fermento in casa Fiorentina circa i tre giocatori meno coinvolti nel progetto di Vincenzo Italiano: si tratta di Marco, Sofyane Alexandr. Tre situazioni piuttosto differenti tra loro che meritano un approfondimento per capire quel che possiamo aspettarci da qui al 31 gennaio.- Il centrocampista ex Torino è chiuso da Bonaventura, che è un irrinunciabile di Italiano, e non ha avuto fortuna neanche nel nuovo ruolo di terzino destro, più una soluzione di emergenza che altro. Benassi a Firenze sta bene, ma il minutaggio è crollato a zero negli ultimi mesi, e c'è una soluzione ideale che, tra l'altro, permetterà alla mezzala di non allontanarsi troppo da Firenze. Si tratta dell', che ha appena chiuso il trasferimento di Mancuso al Monza e quindi ha sbloccato il suo mercato risanando l'indice di liquidità. Benassi è pronto a trasferirsi alla corte di Andreazzoli in, la chiusura dell'affare è attesa a giorni. Al ritorno, molto probabilmente, sarà accompagnato dal polacco Szymon, anche lui in prestito dalla Fiorentina, sul quale i viola hanno un diritto di controriscatto.- Più complicata la gestione del mercato attorno al marocchino, il secondo acquisto più caro della storia viola. Dopo due anni dall'acquisto dal Verona per poco più di 20 milioni, il suola(si fa fatica ad arrivare a), ma non mancano le pretendenti desiderose di offrirgli una possibilità di rilancio. Amrabat non vorrebbe giocare per la salvezza, quindiildel suo maestrorispetto alle genovesi e al Cagliari. Tuttavia, lo stesso allenatore granata non si è mai sbilanciato, e anche lo stesso centrocampista ha negato contatti fino ad oggi. Un'altra pista da tenere d'occhio è quella che porta a, visto che Dominguez dovrà operarsi e Schouten rientra adesso dopo un lunghissimo infortunio. La formula giusta, percorribile anche da parte di squadre estere, è quella del- A un anno dal suo sbarco a Firenze,: la delusione totale sul campo fa da spaventapasseri per qualsiasi progetto serio. L'unico club che ha fatto un timido tentativo, ilfanalino di coda del campionato russo, non ha le liquidità necessarie per l'ingaggio e ha chiesto aiuto alla Fiorentina.il contrattonon indifferente, ragion per cui, alla fine, l'attaccantein rosa da corpo estraneo, dietro a Piatek che a sua volta, verosimilmente, starà dietro a Vlahovic.