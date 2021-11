Lo stato d'animo della Fiorentina, nella sosta appena iniziata, non è esattamente dei migliori: sebbene il campionato non stia andando affatto male, la sconfitta maturata all'ultimo minuto con la Juventus rischia di lasciare scorie pesanti,è ancora positivo dopo due settimane, e all'orizzonte c'è la sfida contro il, entrambi squalificati dopo i novanta minuti di Torino.Tre falli che, onestamente, si potevano tutti evitare. Commessi tutti nella metà campo della Juventus, con irruenza e ritardo negli interventi.ha saputo convivere con l'ammonizione,no. "Visto? Sei ammonito, attenzione" aveva avvertito. Parole al vento, una scelta sbagliata, un incrocio fatale conlanciato in velocità. Nessuna protesta da parte del numero 4, evidentemente consapevole della propria ingenuità più di chi amministra il profilo TikTok del club viola. Sfortunatamente per la Fiorentina, quello diffidato dei due era l'argentino, che quindi è stato squalificato in coppia con il serbo. È emergenza? Non proprio, altri due difensori centrali ci sono,. Ma ci sono anche dei problemi non di poco conto in vista della partita del 20 novembre, quando al Franchi arriveranno i rossoneri primi della classe.Ve lo ricordate il programma in cui Ale, Franz e i loro ospiti dovevano improvvisare una scena comica? Ecco, qui si ride poco, ma il concetto di base è lo stesso. Perché la sosta darebbe in teoria il tempo di provare e riprovare la nuova linea difensiva con i suoi meccanismi, ma la Nazionale serba ha reclamato Nastasic insieme a Milenkovic e Terzic, quella argentina Quarta e quella italiana Biraghi. Il risultato?. La sensazione è che Italiano, in attesa dei rientri dei nazionali, lavorerà con Venuti e Igor centrali e Benassi e Odriozola da terzini, in modo tale da allenare almeno lo spagnolo e il brasiliano.Ce la faranno? A società e tifosi non resta che sperare di sì.