Il reparto dove la Fiorentina dovrà maggiormente agire, in vista del futuro, è sicuramente la difesa, dove tanti giocatori sono ancora incerti sul proprio futuro. Certi di rimanere sono Lirola e Igor, che stanno facendo molto bene, mentre un sicuro partente è Ceccherini, che sta trovando sempre meno spaio. Per Caceres servono poche partite affinchè il suo contratto diventi biennale in automatico, garantendogli un'altra stagione in viola. I maggiori discorsi saranno da fare con la coppia di centrali, visto che Pezzella non sembra convinto della permanenza in viola, mentre per Milenkovic servirà un sostanziale aumento di ingaggio. Così scrive il Corriere dello Sport.