La Fiorentina è molto vicina a chiudere il quarto acquisto di questa sessione estiva di calciomercato: il terzino destro brasiliano Dodò è vicinissimo. Nonostante nelle ultime ore sembrava che i dirigenti dello Shakthar Donetsk si fossero irrigiditi per il prolungarsi della trattativa, la volontà del giocatore è stata determinante: il giocatore ha da tempo sposato il progetto viola, tanto che sarebbe già alla ricerca di una casa nei pressi del futuro Viola Park.



Secondo quanto riportato questa mattina da La Nazione, i due club sono molto vicini a trovare un accordo: dopo tante trattative l’operazione dovrebbe andare in porto per una cifra tra i 15 e i 20 milioni. Al momento l’offerta viola sarebbe ferma a 15 milioni più 3 bonus, ma la sensazione è che già entro il fine settimana Dodò possa raggiungere i nuovi compagni di squadra a Moena. L’ultimo ostacolo? La Fiorentina prima di tesserarlo dovrà liberare una “casella” riservata agli extracomunitari in rosa: Pulgar il primo indiziato a partire.