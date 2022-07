La Fiorentina ha virutalmente chiuso il colpo Dodò dallo Shakthar Donetsk, ma per poterlo tesserare serve ancora un dettaglio che non dipende dal giocatore brasiliano. Il club viola ha infatti messo sotto contratto Jovic che è extracomunitario, e per metterne sotto contratto un altro servirà prima cederne uno come ad esempio il cileno Pulgar.