L'edizione odierna di Repubblica Firenze si concentra sula prestazione di Dodò contro il Milan, individuato dal quotidiano come uno dei più positivi contro il Diavolo. Il brasiliano ha giocato la sua miglior gara da quando si è trasferito in riva all'Arno. L'ex Shakhtar, oltre ad aver messo a segno l'assist vincente per la zuccata di Jovic, si è messo in mostra con numeri di tutto rispetto.



STATISTICHE - Il brasiliano è risultato il migliore in assoluto per palloni giocati ( 81) e per palloni giocati in avanti andati a buon fine ( 24). Segno che il gioco viola passava praticamente sempre da lui e che quasi mai ha sbagliato un’uscita o un’impostazione. Non solo. Dodò è stato il migliore dei viola anche per passaggi riusciti ( 46), per recuperi ( 8, come Bonaventura e Amrabat) e per velocità nello sprint ( 33 km/ h).