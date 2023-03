Dodò, terzino della Fiorentina, parla a Sky Sport dopo il successo sul Milan: "La miglior Viola della stagione? Abbiamo lavorato tanto e abbiamo detto che sarebbe stata una partita difficile, ma anche che avremmo potuto vincere come contro il Verona e in Conference".



COSA E' CAMBIATO - "Il mister ha parlato con noi questa settimana, ci ha detto di dare tutto e così che stiamo facendo".



L'ASSIST PER JOVIC - "Mi mancava tanto fare un assist, sono felice per questo".



I BALLETTI PER I GOL CON IGOR - "Una cosa brasiliana, guardiamo sempre Vinicius su Tik Tok e possiamo fare anche in Italia".



COSA SI SONO DETTI CON ITALIANO - "Mi ha detto che sono un giocatore forte e che in Italia devo dimostrarlo".