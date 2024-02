Fiorentina, Dodò scalpita. Ecco quando rientrerà il brasiliano

Sono passati ormai quasi cinque mesi da quando Dodò, terzino brasiliano classe '98, è uscito in lacrime nella sfida fra Fiorentina ed Atalanta. Per lui la peggior diagnosi possibile: rottura del legamento crociato, operazione e conseguente lunghissima riabilitazione. Una defezione estremamente lunga, che ha sì dato modo di vedere all'opera un talento puro come Michael Kayode, ma che dall'altro ha privato la viola di uno dei migliori giocatori della passata stagione. Tuttavia, il recupero dal terribile infortunio e la riabilitazione sono andati piuttosto bene all'ex Shakhtar che nelle scorse settimane è anche tornato a lavorare in gruppo insieme ai compagni gigliati. E secondo le notizie che filtrano dal Viola Park, presto potrebbe finalmente tornare tra i convocati.



MANCA POCO - Secondo quanto riferiscono i colleghi di Radio Bruno, l'attesa è praticamente conclusa e, già dalla sfida contro il Bologna di mercoledì, Dodò potrebbe rientrare fra i convocati di Vincenzo Italiano. E se sceglierà la via della precauzione, in ogni caso, l'appuntamento giusto potrebbe essere quello del derby con l'Empoli in programma in questo fine settimana. La Fiorentina è dunque pronta a riabbracciare il suo terzino destro.